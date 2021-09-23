بعد 10 سنين..مذيعات «الستات ميعرفوش يكدبو» يودعن البرنامج بكلمات مؤثرة

/651685/بعد-10-سنينمذيعات-الستات-ميعرفوش-يكدبو-يودعن-البرنامج-بكلمات-مؤثرة

كشفت مذيعات برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» الذي يعرض على قناة cbc منذ وقت طويل دام لأكثر من 10 سنوات، عن توقف البرنامج نهائيا دون الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بسبب التوقف، اذ ودعن البرنامج بكلمات مؤثرة أثرت في قلوب جمهور العمل.

دوت الخليج يرصد توقف برنامج الستات ميعرفوش يكدبو

مفيدة شيحة تودع شاشة CBC

كانت الإعلامية مفيدة شيحة أول من أعلنوا توديعها لبرنامجها الشهير «الستات مايعرفوش يكدبوا»، اذ كتب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ بعد 10 سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا والي لقاء”.

وكشفت شيحة في إحدى التصريحات الصحفية أن السبب وراء توقفها عن تقديم البرنامج، وقالت إنها حاليًا تقضي فترة إجازة من أجل الراحة، موجهة الشكر لكل طاقم البرنامج، ووعدت الجمهور بعودتها خلال الفترة المقبلة بعمل مميز.

سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

وبعدها ودعت الإعلامية سهير جودة، عن مغادرتها لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» هي الأخرى، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد،يوليو 2011-سبتمبر 2021”.

يشار إلى أن سهير جودة قد شاركت في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الذي بدأ عرضه عام 2011 علي فضائية cbc وهو برنامج نسائي يومي يضم فقرات تم المرأة منها الطبخ والمكياج والموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية ويوجد بالبرنامج فقرة خاصة بالضيوف الذين يتم محاولتهم حول كل ما يخص الأسرة والمرأة.

الجدير بالذكر أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" كان يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc وتقدمه مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده.