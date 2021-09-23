بث مباشر.. حلقة خاصة من برنامج 60 دقيقة عن المشير محمد حسين طنطاوى

جدة - نرمين السيد -

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق الذى وفاته المنية صباح الثلاثاء الماضى.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوى، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفانى فى خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوى الذى تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب فى تاريخها المعاصر، عرفت المشير طنطاوى محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإننى أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوى الصبر والسلوان".