د. عمرو حسن: الاستثمار في تنظيم الأسرة أرباحة تفوق مشروعات قومية عملاقة

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قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان ، أن الدولة المصرية في اخر 7 سنوات ببذل جهود كبيرة في ملف الزيادة السكانية، موضحا ان ملف تنظيم الأسرة من الملفات التي يجب ان تنال دعم كبير نظرا لتاثيره السلبي على معدل التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية موسعة بموقع دوت الخليج مع الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو حسن،مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد - كلية الطب القصر العيني - جامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، للاعلان عن تبرعه بعمل 3عمليات بشكل مجانى لجمهور موقع دوت الخليج.

ونوه عمرو حسن أن مشروع تنظيم الأسرة من أكبر المشاريع الاستثمارية التي يمكن ان تبناه الدولة، حيث ان فوائده وأرباحه تكون اكثر من مشروع قناة السويس والسد العالي ومشاريع اخرى عملاقة، إذا تم بنجاح.

وتابع حسن:" الفلوس اللي بتتحط في تنظيم الاسرة بتوفرلك، وكل جنيه الدولة بتصرفة على ملف تنظيم الاسرة يوفر عليها اكثر من 151 جنيه وذلك وفق لدراسة المركز المصري للدراسات الالقتصادية في عام 2020". وأشار عمرو حسن :" علينا ان نسرع في الجهود المبذولة من قبل الوزارات المختصة، حيث أن المواطن لن يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا بحل أزمة الزيادة السكانية، حيث ان هذا الملف جاء متوارث على مدار الاجيال السابقة، وبالتالي نحن في حاجة للسيطرة عليه على الرغم من تأخرنا في حله.