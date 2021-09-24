فيديو - تاج الدين يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء دى إم سى"، والذى يذاع عبر قناة dmc الفضائية، إن البلاد لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة من كورونا حتى الآن، مستطردا: "نتابع التطور إنما الحاجات دى مبيكنش ليها مدة محددة لأننا بنتعامل مع وباء وفيروس عالمى، وخلال 10 أيام أو أسبوعين قد نصل لهذا.. ولكن فى كل الأحوال هذه لا تحدد مسبقا".

الموجة الرابعة لكورونا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الدولة المصرية اكتسبت خبرة فى التعامل مع فيروس كورونا، بعد تعاملها بحرفية عالية، ومناهج علمية للموجات الثلاثة الماضية، قائلا: "مصر تتابع بدقة تطورات الموجة الرابعة للحد من انتشارها والحفاظ على صحة المواطنين"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يقدر بشدة مجهودات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والجهود المضنية التى تبذلها البلاد من أجل توفير اللقاحات للمواطنين.