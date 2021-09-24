طقس الجمعة .. سقوط أمطار على عدة مناطق ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الجمعة، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.





وأوضح الخبراء أن الطقس سيكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء. حالة الطقس اليوم وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة 40 : 60% تقريبا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة 20% تقريبا، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 30 20 الاسكندرية 28 23 وادى النطرون 30 22 طنطا 29 22 شبين الكوم 30 23 دمنهور 29 23 بلطيم 29 23 مطروح 27 22 السلوم 27 22 سيوة 33 20 بورسعيد 29 20 دمياط 29 21 الزقازيق 30 21 المنصورة 29 22 الاسماعيلية 30 22 السويس 30 22 العريش 29 20 رفح 29 20 رأس سدر 34 22 نخل 34 16 نويبع 34 25 طابا 34 25 كاترين 28 16 الطور 31 26 شرم الشيخ 35 26 الغردقة 35 25 مرسى علم 36 25 الفيوم 31 21 بنى سويف 32 21 المنيا 33 22 أسيوط 33 21 سوهاج 37 23 قنا 38 23 الأقصر 39 23 أسوان 39 25 ادفو 39 24 أبوسمبل 39 24 الوادى الجديد 39 22 حلايب 33 26 شلاتين 36 26

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