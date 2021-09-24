بعد مغادرة مفيدة شيحة وسهير جودة..انضمام مذيعات جُدد لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبو»

/651727/بعد-مغادرة-مفيدة-شيحة-وسهير-جودةانضمام-مذيعات-جدد-لبرنامج-الستات-ميعرفوش-يكدبو

ودعن كلا من الإعلامية مفيدة شيحة وصديقتها سهير جودة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» الذي يعرض على قناة cbc بعد مرور 10 أعوام على تقديمهم العمل دون الإعلان عن السبب وراء مغادرتهم.

دوت الخليج يرصد مذيعات برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

هبة الأباصيري وإيمان عز الدين ينضمان لـالستات مايعرفوش يكدبوا

وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» عن انضمام مذيعات جدد بديلات لكلا من مفيدة شيحة وهبة الأباصيري، وهما الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين مع بقاء الإعلامية منى عبدالغني ومن المقرر أن ينطلق العمل في ثوبه الجديد بداية من السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة CBC.

مفيدة شيحة تودع شاشة CBC

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة أول من أعلنوا توديعها لبرنامجها الشهير «الستات مايعرفوش يكدبوا»، اذ كتب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ بعد 10 سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا والي لقاء”.

وكشفت شيحة في إحدى التصريحات الصحفية أن السبب وراء توقفها عن تقديم البرنامج، وقالت إنها حاليًا تقضي فترة إجازة من أجل الراحة، موجهة الشكر لكل طاقم البرنامج، ووعدت الجمهور بعودتها خلال الفترة المقبلة بعمل مميز.

سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

وبعدها ودعت الإعلامية سهير جودة، عن مغادرتها لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» هي الأخرى، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد،يوليو 2011-سبتمبر 2021”.

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

يشار إلى أن سهير جودة قد شاركت في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الذي بدأ عرضه عام 2011 علي فضائية cbc وهو برنامج نسائي يومي يضم فقرات تم المرأة منها الطبخ والمكياج والموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية ويوجد بالبرنامج فقرة خاصة بالضيوف الذين يتم محاولتهم حول كل ما يخص الأسرة والمرأة.