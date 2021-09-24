أبرز المعلومات حول عاليا كُريم خطيبة الإعلامي الرياضي هاني حتحوت

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احتفل الإعلامى الكبير هانى حتحوت مقدم برنامج “الماتش” بخطوبته على عالية كريم مصممة الأزياء فى حفل عائلى بمنزل العروس، وفور إعلان خطوبتهم تداول عدد كبير من رواد السوشيال مجموعة صور رومانسية جمعتهما خلال الحفل.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول هاني حتحوت

هاني حتحوت يحتفل بخطبته على عالية كريم

وحرص هانى حتحوت على الاحتفال بطريقته الخاصة وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلا : "أنا محظوظ لأنني أعزب إلى أنا محظوظ لأنني خطبت.. في 3 أشهر انتهى الانتظار الطويل يا سوبر علياء بحبك" لتنهال عليه التهانى من نجوم الرياضة والمجتمع فى ظل العلاقة الطيبة التى تسود بين هانى حتحوت ونجوم الرياضة المصرية.

معلومات حول عاليا كريم

بدأت عليا كريم أولى خطواتها في عالم الأزياء في عام 2014، واختيرت من قبل مهرجان Fashion Awards 2019 في لندن الذي يقدم أهم الجوائز في عالم الأزياء لتكون المصممة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث.

صممت أزياء لفنانين ومشاهير عدة أبرزهم الإعلامية حليمة بولند، الفنانة هنادي الكندري، الدانه مودل، شادن مودل، سنيوريتا، عهود العنزي، فاطمة المؤمن، الفنانة نور الغندور.

هاني حتحوت يحتفل بنجاح برنامج الماتش

هذا وقد احتفل هانى حتحوت بمرور ٣ سنوات على انطلاق برنامجه " الماتش" والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال العديد من الانفرادات والأخبار والحوارات الحصرية التى ساهمت فى وضع البرنامج فى مصاف البرامج الرياضية فى كافة الاستفتاءات الإعلامية.

وقال حتحوت، خلال تقديم البرنامج، أن البرنامج استمر -بفضل الله- وبدعم إدارة القناة بالإضافة إلى مجهود فريق العمل، واستكمل حتحوت: “أشكر كل فرد من أصدقائي بالبرنامج وفي كل مجالات العمل.. وأعتذر عن أي خطأ وقع مني أو إزعاجي لكم وأعلن أن عقدي كان 3 سنوات انتهوا اليوم، وبدأنا بعد توقيع عقود جديدة لسنوات جديدة مقبلة”.