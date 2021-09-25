بعد نشره فى دوت الخليج .. حسن عبد الموجود يتحدث للتلفزيون المصرى عن انفراد أصلان

جدة - نرمين السيد - استضافت الإعلامية دينا عبد الكريم، فى برنامج التاسعة، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، الكاتب الصحفى حسن عبد الموجود، نائب رئيس تحرير دوت الخليج، للحديث عن توثيق رحلته فى البحث عن مكتب الأديب الراحل إبراهيم أصلان، فى هيئة التلغراف.





وقالت دينا، خلال تقديمها لعبد الموجود، إن كل زمن فى الصحافة له "صنايعيته" ورجاله المبدعين، مؤكدة أن الصحافة بدأت تستعيد أمجادها بقصص مثيرة، وبصحافة استقصائية متميزة، وبألوان جديدة من العمل الصحفى.

وأوضحت، أن توثيق رحلة البحث عن مكتب الأديب إبراهيم أصلان فى هيئة التلغراف، هو تحقيق استقصائى بديع وحصد جائزة نقابة الصحفيين، وتم إعادة نشره على موقع "دوت الخليج"، أمس الجمعة.

وقال الكاتب الصحفى، حسن عبد الموجود، إن العمل المتميز فى الصحافة موجود ولكنه نادر، مشيرا إلى أن بعض التحقيقات المتميزة والمهمة تتطلب العمل 12 ساعة يوميا ولفترات طويلة، لكى يخرج العمل الصحفى بالشكل المطلوب، ويكون مختلفا عن باقى الأعمال الموجودة على الساحة.

أضاف عبد الموجود، أن هناك بعض الأعمال الصحفية البديعة، وهناك بعض التحقيقات التى تنشر من أجل الوصول إلى معلومة، كالتى يقدمها الزميل الصحفى محمد الشماع، مؤكدا أن الصحافة الاستقصائية هى صحافة الوصول إلى المعلومة التى ليست موجودة عند القراء.

وعن انفراده، قال عبد الموجود، إنه كانت لديه علاقة شخصية مع الأستاذ إبراهيم أصلان وهو أستاذه، وكان يزوره فى مكتبه بجاردن سيتى، لافتا إلى أن الأديب الراحل كانت لديه فلسفة الحذف، أى الاستغناء عن الكلمات التى لا فائدة منها وكان مهموما بهذه الفكرة، وهذه الفكرة أتت له من خلال عمله فى التلغراف، لأن التلغراف قائم على فكرة إرسال الرسالة بأقل عدد ممكن من الكلمات.

أضاف، أنه بدأ قراءة رواية أصلان البديعة "وردية ليل" التى كان يحكى فيها عن مهنته الأصلية فى مكتب التلغراف، وبعدها بدأ البحث والتوثيق لرحلة الكاتب الكبير إبراهيم أصلان، بعدما استعان بالأستاذ شعبان يوسف نظرا لعمله هو الآخر فى التلغراف، ومجاورته للأستاذ أصلان، مؤكدا أنه كانت هناك بعض الصعوبات فى دخول المكان لكنه تجاوز ذلك وبدأ رحلته فى التوثيق.

وأوضح، أنه ظل فى رحلة البحث عن بقايا مكتب إبراهيم أصلان ما يقرب من 5 أيام، مؤكدا أن المكان لم يتغير كثيرا عما تركه أصلان، وهذا ما حاولت أن أعبر عنه للقارئ لأننى جلست على مكتبه وجسدت دور البطل.