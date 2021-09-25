عاجل.. الحكومة: لا صحة لنقص المستلزمات الوقائية تزامنا مع موجة كورونا

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً لا صحة لوجود أى نقص بالمستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
وشددت على توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك أدوية الطوارئ بشكل طبيعى بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على توفير كميات إضافية منها قبل نفادها، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبى للتصدى لأى فيروسات وبائية، مع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وفى سياق متصل، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث تم تجهيز جميع الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأى زيادات فى أعداد الإصابات بالفيروس، إلى جانب زيادة مراكز تلقى اللقاحات فى مختلف المحافظات، مع تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة "105" لاستقبال جميع استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، ضمن خطط التوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات، كما يتم العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ليتماشى مع مستجدات الفيروس.
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