/651821/بعد-14-واقعة-القبض-على-تشكيل-عصابي-تخصص-في-سرقة-الدراجات-النارية-في-أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الأقفال وتوصيل الأسلاك بأكتوبر تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية في أكتوبر

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد قيام تشكيل عصابي يقوم بارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الأقفال وتوصيل الأسلاك

الدراجات النارية

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، التي اجريت بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر ان التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية» قاموا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الأقفال وتوصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة تمكن المقدم اسلام مهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كمية من«مخدر الشادو - مقص حديدي - مفك - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي»، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة القسم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سمكري، عاطل «سيئى النية»، أمكن ضبطهما والمسروقات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.