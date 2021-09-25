«وُلد يتيمًا.. وطرده شقيقه من العمل».. لمحات من حياة القنصل خالد صالح

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استطاع خلال 14 عامًا أن يصل إلى قلوب جمهوه من خلال أعماله الدرامية والسينمائية المتميزة والمتنوعة، فكان أمين شرطة شرير ومحامي ذكي وزوج مصري أصيل، بالإضافة إلى كونه مزور ولص بامتياز، برع في أداء الأدوار المعقدة بقدرته العالية في التشخيص، هو تاجر السعادة الراحل خالد صالح، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

دوت الخليج يرصد لمحات في حياة الفنان الراحل خالد صالح.

السير الذاتية لخالد صالح

الفنان خالد صالح ولد في 20 يناير 1964، وسط أسرة متوسطة الحال، وقدم تاريخيًا فنيًا حافلًا بالأعمال المتميزة.

خالد صالح يفقد والديه في سن مبكرة

ولد خالد صالح في أبو النمرس، محافظة الجيزة، وشاءت الأقدار أن يتذوق طعم الحزن والفراق مبكرًا، حيث نشأ يتيماً بعد أن توفيت والدته وهو صغير ليلحق بها والده، وتولى شقيقه تربيته.

خالد صالح يتجه للخليج بعد طرد شقيقه له

سافر إلى الخليج لأجل العمل، وكان يحلم أن ينشأ مصنع حلويات شرقية، حيث كانت له تجربه في سابقة في العمل بالحلويات مع شقيقه، وقام شقيقه برفده من المصنع لأنه لم يكن ملتزماً بمواعيد العمل.

تخرج من كلية الحقوق عام 1987، التي كان يمثل في مسرحها أثناء دراسته ثم عمل كسائق تاكسي بعد تخرجه من كلية الحقوق.

خالد صالح مريض بمرض وراثي

كان مريضًا بالقلب منذ أكثر من 20 عامًا من وفاته بمرض وراثي، حيث إن شقيقه توفى بالمرض نفسه.

سافر للعمل في الخليج من أجل تكوين ثروة تساهم في تأمين حياة عائلته الصغيرة والتي تتكون من زوجته الراحلة د هالة وابنته وولديه.

خالد صالح يعمل ككومبارس

عاد من الخليج ليؤدي أدوار كومبارس في المسرح، من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يقوم بدور شخص يمر في خلفية المسرح في أثناء حديث الأبطال دون أن يتلفظ بكلمة واحدة.

بداية خالد صالح الفنية

عمل بعد ذلك في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كمساعد مخرج، وكانت أول أفلامه فيلم «جمال عبد الناصر»، عام 1996، جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر.

شارك في أول مسلسل له عام 1999، وجسد فيه دور مأمون الشناوي في مسلسل أم كلثوم.

اتسعت شهرة خالد صالح بعد أن وقع اختيار المخرج يوسف شاهين عليه لأداء بطولة فيلمه الأخير «هي فوضى»، الذي استطاع من خلال أن يجسد أشكال الفساد التي كانت تنخر في مؤسسات الدولة.

وفاة خالد صالح

وتوفي الممثل المصري خالد صالح عن عمر يناهز 50 عامًا بعد تدهور حالته الصحية إثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجراح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان جنوبي مصر، حاجزًا مقعدًا له في قلوب جمهوره.