الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك العالم في الاحتفال بـ«اليوم العالمي للصيدلي»

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية العالم في الاحتفال بـ«اليوم العالمي للصيدلي»، الذي يتم الاحتفال به في مثل هذا اليوم من كل عام ، وشعار الاحتفال لعام 2021 (( الصيدلي مؤتمن على صحتك))، تقديرًا للعطاء اللامتناهي للصيادلة، ودعمهم المتواصل للمجتمع كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، فمع انتشار الأخبار وبعض المعلومات المغلوطة التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كان ولا زال الصيدلي مرجعاً موثوقاً لدعم ومساعدة وطمأنة المرضى، وبالتالي حاز الصيدلي على ثقة الجمهور من أي وقت مضى.

في "اليوم العالمي للصيدلي" تحية شكر وتقدير لـ 800 صيدلي ضمن كتيبة العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بكافة منشآتها الصحية وفروعها بالمحافظات الثلاث (بورسعيد ، الأقصر والإسماعيلية).