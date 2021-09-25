هيئة الدواء المصرية تنظم احتفاليتها الأولى لتكريم العاملين المميزين

نظمت هيئة الدواء المصرية، أولى احتفاليتها، لتكريم عدد من العاملين المميزين في الإدارات المختلفة التابعة للهيئة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر، وفي إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تحقيق التميز المؤسسي، وخلق بيئة عمل مناسبة، وتشجيع التنافسية الحميدة بين كافة العاملين بالهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا التكريم المؤسسي يأتي عرفانا بالجميل وتقديرا لجهد وعرق أبناء الهيئة في خلق الظروف الملائمة لنجاح الهيئة، وأشادت الهيئة بدور العاملين فيها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتفانيهم في العمل، والذي ساهم في توافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات والأجهزة الطبية، وهو ما ساهم في حماية النظام الصحي المصري من الانهيار جراء تلك الجائحة التي حدثت بشكل مفاجئ، وكان لها تداعيات خطيرة على كل النظم الصحية في العالم.

كما ثمنت الهيئة مجهودات العاملين فيها التي ساهمت في الإسراع بعملية إعطاء العديد من اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا رخصة الاستخدام الطارئ، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في مصر.

ووجهت هيئة الدواء المصرية التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير صناعة الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الهيئة التي تدعم مواكبة الأحداث الصحية العالمية والاحتفال بها، كذلك دورها في دعم مسيرة الصيدلي المصري، وإيمانا منها بأهمية التواصل الداخلي، وخلق منظومة عمل سليمة تقدر قيمة العمل والإنجاز، وتقدر أبنائها المخلصين.