/651827/الداخلية-تضبط-70-طربة-حشيش-بحوزة-عنصر-إجرامي-قبل-ترويجها-في-مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 70 طربة مخدر الحشيش

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عدد 70 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17،5 كجم مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

الداخلية تضبط 70 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي

هذا تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

قبل ترويجها في مطروح.. الداخلية تضبط 70 طربة حشيش

وفي السياق ذاته قال اللواء مجدى السمري، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مكافحة المخدرات، في تصريحات له أمس الجمعة، مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة «صدى البلد»:« إن قرص الترامادول وصل ثمنه 1000 جنيه بسبب حملات مكافحة المخدرات مقابل 50 جنيه في السابق».

وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق :«أن المادة 134 لسنة 2019 تنص على أن كل من خلط وصنع المواد الكيمائية على الأعشاب الطبيعية، بحيث تؤدي إلى تخدير العقل والإضرار بالجسد تعتبر مخدر، موضحا أن هذه المادة أتت بنتائج إيجابية في مكافحة المخدرات».