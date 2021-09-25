/651838/رئيس-صحة-النواب-لتحيا-مصر-كل-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-في-مصر-أمنة-ويطالب-المواطنين-بسرعة-التسجيل-وتلقي-اللقاح

طالب النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب جموع المواطنين بسرعه التسجيل وتلقي لقاح كورونا تجنبا بالإصابة بالفيروس في ظل تزايد أعداد المصابين جراء الموجة الرابعة مشيرا إلي أن كافة اللقاحات المتواجدة في مصر جميعها أمنه.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وحذر رئيس لجنه الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم في تصريحات خاصة لتحيا مصر من سرعة انتشار فيروس كورونا في موجته الرابعة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية تخوفا من احتمالية الوصول لذروة تفشي الفيروس خلال الفترة المقبلة مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

لقاحات كورونا

ووجه حاتم رسائل ونصائح استرشادية للمواطنين تجنا من الإصابة بفيروس كورونا وهي سرعة التسجيل وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية خاصة في الأماكن العامة والمواصلات بجانب التباعد الاجتماعي مشددا علي أن المواطن المصري يجب أن يعي مسؤلية وخطورة انتشار الفيروس .

الموجة الرابعة

وتجدر الإشارة الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الموجة الرابعة ستشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

الاجراءات الاحترازية

وأكدت هالة زايد في، على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

وولفتت وزيرة الصحة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.