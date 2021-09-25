 الضرائب تلزم اليوتيوبرز بدفع الضرائب.. والحكومة تنفي وجود نقص بالمتسلزمات الوقائية.. وانطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

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أصدرت مصلحة الضرائب المصرية عدد من القرارات المتعلقة بـ «البلوجرز واليوتيوبرز» والتى منها ضرورة التوجه إلى المأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي.

دوت الخليج

الضرائب تلزم اليوتيوبرز بدفع الضرائب

وأكدت مصلحة الضرائب على ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بضرورة التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وأضافت مصلحة الضرائب فى منشور ها بشأن البلوجرز واليوتيوبر:" وفي حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية ".- أوتوستراد المعادى - صقر قريش _ الدور الأرضى.

الحكومة تنفي وجود نقص بالمتسلزمات الوقائية

وفى سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن نقص المستلزمات الوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا أساس من الصحة بشأن وجود أي نقص بالمستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك أدوية الطوارئ بشكل طبيعي بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على توفير كميات إضافية منها قبل نفادها، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية، مع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما أكد وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزارء، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث تم تجهيز كافة الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس، إلى جانب زيادة مراكز تلقي اللقاحات في مختلف المحافظات، مع تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة "105" لاستقبال كافة استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، ضمن خطط التوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات، كما يتم العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ليتماشى مع مستجدات الفيروس.

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

هذا وفى سياق آخر، أكدت وزارة التعليم العالي، أنه قد تم انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة.

كما أن هناك عدد من الكليات والمعاهد التى دخلت ضمن المرحلة الثالثة بالنسبة لتنسيق الثانوية العامة، مثل معهد فني صحى رياضه بور سعيد 255، وآداب العريش وأيضًا آداب طنطا.