/651849/عنده-مرض-نفسي-وفاة-ربة-منزل-على-يد-شقيقها-في-قنا

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز دشنا شمال قنا، اليوم السبت، عندما لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، بعد تلقيها لكمات قاتلة في وجهها من قبل شقيقها الذي يعاني من مرض نفسي بمركز دشنا شمال قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيقها الذي يعانى من مرض نفسي بقنا

مصرع ربة منزل بقنا

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع «صابرين.ف» 40 عاماً، و تظهر عليها علامات ضرب في الوجه، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

اتضح من التحريات الأولية أن شقيقها سليمان 50عاماً ، والذي يعاني من مرض نفسي، تعدي عليها بالضرب المبرح في وجهها حتي لفظت انفاسها الأخيرة

وتم الدفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة المجني عليها إلي مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

نجحت قوة أمنية في القبض على المتهم، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي.

مكافحة جرائم الأموال العامة

هذا وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام «صراف بشركة صرافة - مقيم بمحافظة الدقهلية»، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف.

وبعد ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين كافة الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما أتضح أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى «1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي - 50,000 خمسون ألف درهم إماراتى».