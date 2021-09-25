وكيل خطة البرلمان يكشف لـ«دوت الخليج» أجندة اللجنة بدور الانعقاد الجديد

جدة - نرمين السيد - كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن القوانين المرتقب أن تبدأ اللجنة عملها بها خلال دور الانعقاد الثانى، والذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.





وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن قانون المالية العامة هو أول القوانين التى ستناقشها اللجنة، بعدما انتهى منه مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الماضى. وأضاف: "كما تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد، الذى أحيل للبرلمان الماضى، وتمت إعادة إرساله مجددا". ونص قانون التخطيط الموحد على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، فى ظل مفهوم الاستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة أمر مهم لا يجب التخلى عنه. كما يتسق مشروع القانون الجديد مع مواد الدستور ومفهوم اللامركزية ما يُمكن الوحدات المختلفة بالمحافظات والمراكز من وضع خططها.

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