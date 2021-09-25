رسامة 3 راهبات بدير الشهيدة دميانة فى البرارى

جدة - نرمين السيد - شهد دير الشهيدة دميانة، فى برارى بلقاس، رسامة 3 من طالبات الرهبنة به بعد اجتيازهن فترة الاختبار المقررة، حيث صلى طقس الرهبنة إلى جانب الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس الدير، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.





كما حضرت الصلوات الأم أثناسيا، رئيسة دير الشهيد مار جرجس بحارة زويلة، وتماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة، والأم ثيؤغنسطا من دير الخمس عذارى. والراهبات الجديدات هن: الراهبة مرقورة القديسة دميانة، والراهبة سيفريانا القديسة دميانة، والراهبة بيفنوتيا القديسة دميانة.

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