/651896/مصطفي-الكحيلي-نموذج-محاكاة-مجلس-النواب-بمنفلوط-نتاج-دعم-السيسي-وتمكينه-للشباب

حضر النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط، نموذج محاكاة لمجلس النواب نفذه أعضاء برلمانى الطلائع والشباب في مدينة منفلوط.

دوت الخليج يرصد مشاركة النائب مصطفي الكحيلي فى برلمان الطلائع

برلمان الطلائع

وأثنى الكحيلى على الأداء المتميز الذي ظهر عليه أعضاء نموذج المحاكاة، مشيراً إلى أن ذلك نتاج دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته في تمكين الشباب وإبراز قدراتهم المتميزة في مختلف المجالات.

نموذج المحاكاة

وقال عضو مجلس الشيوخ،مصطفي الكحيلي، إن ذلك يهدف إلى صقل شخصية الشباب المشاركين وتدريبهم على المشاركة السياسية وتعزيز مهارات التعبير عن الرأي ومتابعة مختلف المشاكل والأحداث التى تهم المواطن.

قدم أعضاء نموذج المحاكاة برئاسة العضو أحمد خميس سيد كتبى في الجلسة التي حضرها الدكتور حسام حلمى ماضي عضو مجلس النواب، مناقشات للعديد من القضايا التي تهم المواطن، منها أزمة سوق الباعة الجائلين وانتشار القمامة وأزمة المواصلات وغيرها.

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.