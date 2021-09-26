جدة - نرمين السيد - وتم مشاركة 144 لاعبا ولاعبة من أبناء الايبارشية فى جميع المراحل العمرية من كنائس السيدة العذراء مريم بمنفلوط، الشهيد العظيم مارجرجس بمنفلوط، الشهيدين يوحنا الهرقلى وبيفام خاله بأم القصور، الشهيد العظيم مارجرس والأنبا كاراس بالعزية، ورئيس الملائكة ميخائيل بالعزية، والشهيد العظيم مارجرجس بالبورة، والشهيد العظيم مارجرجس بنجع رزيق. وتم تسليم الهدايا للخمس مراكز الأولى من كل مرحلة بيد الأنبا ثاؤفيليس ومنح شهائد تقدير لكل المشاركين نظرا لمشاركتهم الفعالة والالتزام بالسلوك المسيحى فى البطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام بطولة الأنبا ثاوفليس للشطرنج فى منفلوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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