صور.. دفن الأنبا هدرا مطران أسوان فى مزار خاص

جدة - نرمين السيد - انتهت منذ قليل الجنازة الثانية على جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، والتى أقيمت فى أسوان وسط شعبه، وتم دفن الجثمان فى مزار شيد خصيصا بكاتدراية الملاك ميخايل والتى شيدها الأنبا هدرا.





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