جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم السبت صلاة القداس الإلهى فى كنيسة القديسة العذراء مريم بالعاشر من رمضان.



جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم السبت صلاة القداس الإلهى فى كنيسة القديسة العذراء مريم بالعاشر من رمضان. ويقوم البابا تواضروس الثانى بصلاة التدشين للكنيسة مع عدد من أساقفة المجمع المقدس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.