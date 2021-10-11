هاكر يخترق صفحة «النيابة الإدارية» على التواصل الإجتماعي «انستجرام» وينشر صورًا مخله

/655591/هاكر-يخترق-صفحة-النيابة-الإدارية-على-التواصل-الإجتماعي-انستجرام--وينشر-صورا-مخله

تعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بموقع التوصل الاجتماعي تطبيق« انستجرام».

دوت الخليج

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ما نشر عبر الصفحة الرسمية، مطالبين بسرعة ضبط وكشف المسئول عن الاختراق.

جدير بالذكر أطلقت النيابة الإدارية، منذ 15 يومًا، الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل: Google play store.

وأضافت النيابة الإدارية في بيان، أن التطبيق في إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بها، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقًا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية

كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان، بأن المواطنين يستطيعون من خلال التطبيق تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في جمعي محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها.

الخط الساخن

وللنيابة الإدارية عدة وسائل للتواصل منها؛ الخط الساخن 16117، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق Whatsapp رقم 01050601888، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي Facebook.

كما يتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر باستخدام تطبيق خرائط جوجل Google maps.

وجاء ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوي والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقًا للعدالة الناجزة.