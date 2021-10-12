/655710/داخل-المترو--تفاصيل-القبض-على-مروجة-ملابس-داخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على بائعة الملابس الداخلية بمترو الأنفاق، بعد نجاح الأجهزة في كشف ملابسات صورة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تتضمن عرض بعض الملابس النسائية بإحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات.

دوت الخليج

بإجراء التحريات، أمكن تحديد مُرتكبة الواقعة، وأتضح أنها بائعة مُتجولة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليها، وذلك أثناء تواجدها بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتها حقيبة بداخلها الملابس المُشار إليها لبيعها والتربح منها، وبُمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لكشف ملابسات صورة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن عرض بعض الملابس النسائية مُعلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة متهمين بتزوير تحاليل« PCR »، في المنيرة بالجيزة.

مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من «مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة»، لأحدهما معلومات جنائية باستغلال شقة سكنية «مُستأجرة»، كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة بدون ترخيص، وتزوير شهادات تحليل «PCR»، وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.