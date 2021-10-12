حريق هائل داخل مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان.. «صور»

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحريق

حريق هائل داخل مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق داخل مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان. وانتقلت على الفور الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وجار محاولات السيطرة على النيران وإخمادها، فيما انتقلت قوات الأمن إلى محيط الحريق مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين جراء الحريق.

وفي سياق أخر اليوم شهدت محافظة سيناء، انهيار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء، بسبب اصطدام حفار تحملة سيارة نقل تابعة لمحافظة جنوب سيناء، ونتج الحادث عن وفاة سائق سيارة نقل بعد اصطدامها بكوبرى مشاة بمنطقة الزهراء بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب آخر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما سقط كوبرى المشاة سقط ، الساعة الثانية ظهرًا، بجنوب سيناء إثر اصطدام سيارة نقل به وجرى على أثر الحادث، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث، للتعرف على ملابساته وإنقاذ الموقف، وتم نقل جثة السائق المتوفي والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.