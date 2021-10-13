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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف حالة الطقس من غدًا الخميس حتى يوم الإثنين المقبل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجة الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة القادمة حتى يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية مطروح السلوم الضبعة على فترات متقطعة 40% تقريبًا، يشهد يوم الجمعة ارتفاع درجة الحرارة حتى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من 2 إلى 4 درجات، بينما يسود خلال هذه الأيام طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس من غدًا الخميس حتى يوم الإثنين المقبل

حالة الطقس غدًا الخميس 14 أكتوبر 2021

على القاهرة والوجه البحري 31 درجة والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة.

حالة الطقس الجمعة 15 أكتوبر 2021

على القاهرة والوجه البحري 33 درجة والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة.

حالة الطقس السبت 16 أكتوبر 2021

على القاهرة والوجه البحري 32 درجة والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة.

حالة الطقس الأحد 17 أكتوبر 2021

على القاهرة والوجه البحري 30 درجة والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة.

حالة الطقس الاثنين 18 أكتوبر 2021

على القاهرة والوجه البحري 29 درجة والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة.