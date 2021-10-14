غدا .. صلاة جنازة الأنبا كاراس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

جدة - نرمين السيد - قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تصلى صلوات جنازة الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الساعة الـ 12 منتصف ظهر غد الجمعة، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وكان الأسقف الأنبا كاراس، قد توفى مساء أمس الأربعاء، بعد إصابته بـ فيروس كورونا، عن عمر بلغ 63 سنة، بعد أن قضى فى حياة الرهبنة 38 سنة، 8 منها أسقفًا عامًا لـ إيبارشية المحلة الكبرى. وكان الأنبا كاراس، أسقف المحلة الراحل، قد دخل العناية المركزة بأحد المستشفيات للعلاج من مضاعفات الإصابة بـ فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية بعد تدهور حالته الصحية.

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