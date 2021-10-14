/655994/بسمة-وهبة-تهاجم-ابنة-خيرت-الشاطر-الشامتة-في-حريق-الجونة-أعلى-منك

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجومًا واسعًا على خديجة ابنة خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد شماتتها في الحريق الذي أصاب مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يرصد انتقاد الإعلامية بسمة وهبة لشماتة ابنة خيرت الشاطر في حريق الجونة.

ردت بسمة وهبة خلال برنامجها «90 دقيقة»، على رسالة نجلة خيرت الشاطر التي عبرت عن فرحها بحريق الجونة قائلة: "حقيقي هذا ما أحزنني وصدمني، وما صدمني أكثر أن إنسانة تقول قال الله وقال الرسول تتكتب هذه الرسالة".

بسمة وهبة تستنكر شماتة ابنة خيرت الشاطر

وتابعت حديثها: "مش ممكن يا خديجة يكون فيه عامل غلبان نزل في اليوم ده كان رايح يدور على أكل عيشه واتصاب، يعني بلاش الفنانين اللي إنتي كرهاهم، لكن ذنبه إيه العامل تتمني له الموت والحرق".

وأضافت:"أنتي نسيتي أن ربنا بكلامه وتعليمه ما حدش ينصب نفسه من البشر ويحكم على الأخر ويقول مين داخل الجنة ومين داخل النار، إزاي نصبتي نفسك في دور الآله وبقيتي عالمة الغيب".

واستطردت قائلة: "اللي أعرفه أن المؤمن لا يحمل في قلبه حقد ولا كره ولا تمني الشر للناس، وإنتي بتقولي أنك من أهل الطاعة طيب ليه تعطي نموذج لنفسك مليء بالغضب والكره للغير.. ليه قولتي إن الحريق غضب من ربنا.. دعي الخلق للخالق".

بسمة وهبة تهاجم ابنة خيرت الشاطر

وأردفت وهبة: "ليه شايفة نفسك أعلى من الكل، تعرفي منين يمكن اللي أنتي بتتمني لهم الموت أعلى منك، وليه تقولي وتحددي مصائر الناس، وليه من حقك تحددي مين الأفل ومين الأوحش مين رياح الجنة ومين رايح النار، ديننا ما قالش كده، مين قال إن الكوارث والحرائق عقاب رباني للناس الوحشة".

واختتمت حديثها قائلة:"ليه بتوقعوا بين الناس وبين ربنا، امتى هنخلص من ده، ركزي في طاعتك ليه مركزة مع أهل الفن والجونة، مكة أشرف مكان في الأرض حدث فيها واقعة الرافعة هل هذا عقاب، بدال ما تدعي على الناس ادعي لهم بحسن الخاتمة والهداية لو هما في نظرك كده، إنتي نسيتي أن القلوب بين أصابع الرحمن ليه تعبتونا ووجعتونا".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على فضائية قناة «المحور» تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، وإدراج هذا الأمر في وصيتها.

بسمة وهبة تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة

وكشفت وهبة أنها لم تكن متيقنة من جواز التبرع بالأعضاء شرعًا وكانت متخوفة من الأمر، إلا أن بعد أن أكده إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف خلال مداخلة هاتفيه معه أصبحت على دراية كافية.