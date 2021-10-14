انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض وخدمات الشركة المصرية للاتصالات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - العروض التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات تعد فرصة حقيقة لعملاء الخط الارضي، خطوط الهاتف المحمول، وكذلك للعملاء المشتركين في إنترنت WE، حيث يمكنهم الاشتراك في أفضل الباقات وبأسعار أقل من باقي الشركات المنافسة، وسنعرض لكم العروض التي تتميز بها شركة WE.

عروض الشركة المصرية للاتصالات على الهاتف المحمول

طلب الكود الخاص عروض #015* الذي يحتوي على عروض يومية على دقائق، وحدات وميجابايتس، بعد طلب الكود تستلم رسالة بتفاصيل العرض الخاص بك.

عرض الانديجو فيستيفال لعملاء الجدد في خطوط إنديجو أو التحويل إلى النظام، يحصل على ضعف باقة الانترنت الأرضي لمدة ثلاث شهور، كما يحصل المشتركين الجدد في باقة انديجو هوم 160 على 50% باقة إضافية.

عرض تحميل التطبيق الخاص بشركة المصرية للإتصالات WE pay واحصل على 300 دقيقة مجانًا لكل الشبكات ولمدة شهر.

عرض حولي نت حيث سمحت شركة WE بتحويل الميجابايتس لشخص أخر حد أقصى 500 ميجابايتس بسعر جنية واحد مقابل تحويل 100 ميجابايت، الكود الخاص بتحويل الميجابايتس (#الميجابايتس لمراد تحويلها*رقم الموبايل المحول إليه*552*).

عرض الأبطال الخاص بذوي الهمم ويحصل المشترك على ضعف الباقة أو 50% خصم على أنظمة (كيكس _تظبيط) وباقات nitro وتستطيع الحصول على العرض من خلال فروع الشركة وتقدم الأوراق المطلوب.

عرض خاص بطلبة المدارس الحاصلين على تابلت وزارة التربية والتعليم تقدم لهم الشركة المصرية للاتصالات شريحة مجانا وكذلك عرض 1 جيجا بـ 5 جنيهات.

عرض في حالة شحن رصيد we space اكتر من 150 جنية عن طريق تطبيق my way تحصل على أكثر من 10 جيجابت.

عرض التطبيق الخاص بشركة المصرية للاتصالات My We، في حالة تسجيل الدخول لأول مرة وإجراء إحدى الخدمات الموجودة على التطبيق كشحن الرصيد أو سداد فاتورة الموبايل.

خدمات التي تقدمها شركة WE

من أهم الخدمات التي تقدمها شركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للشركة، تسجيل البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي وكود المنطقة واضغط على تبويب اظهر الفاتورة تظهر الفاتورة الخاصة بك تلقائيا.

سداد فاتورة التليفون الأرضي استكمالًا للخطوات السابقة بعد ظهور الفاتورة اضغط على تبويب سدد، ثم اختار طريقة الدفع التي تناسبك سواء بالماستر كارد أو بالفيزا.

خدمة شحن فاتورة الموبايل عبر الموقع أو سداد الفاتورة المستحقة عليها.

وخدمة تجديد الاشتراك في WE إنترنت.

تحرص شركة المصرية للاتصالات على تسهيل الإجراءات على العملاء عبر موقعها الرسمي من خلال العديد من الخدمات المتاحة على الموقع.