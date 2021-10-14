موعد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021.. إليك التفاصيل

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ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد موعد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادًا لاستقبال الضيوف.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.

حريق مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكان نشب حريق مساء أمس الأربعاء، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.