/656020/بسبب-التخته-الأولى--الحكاية-الكاملة-لواقعة-وفاة-تلميذ-بكفر-الشيخ-علي-يد-3-من-زملائة

سادت حالة من الحزن الشديد في محافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الماضية، عندما فرق تلميذ يدعى « عيد محمد» ضحية واقعة «التختة الأولى»، الحياة، وذلك بعد مرور 4 أيام في الغيبوبة داخل المشتشفى، نتيجة مشاجرة مع 3 من زملائه بسبب أولوية الجلوس في «التختة الأولى»، نقل بسببها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية جريمة «التختة الأولى»

وقال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن هناك متابعات جارية حول التحقيقات في واقعة تلميذ مدرسة «زراعة ميت علوان».

جدير بالذكر توجة وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، توجه إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لزيارة التلميذ عيد محمد حلمي شحاتة، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان، والتقى والدته وعددًا من أقاربه، واستمع لهم.

مشاجرة في المدرسة بيت التلاميذ

ترجع تفاصيل الواقعة المؤلمة التى وجعت قلوب الأهالي، لأول أسبوع لبداية العام الدراسي 2021- 2022، شهدت مدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية فاجعة كبيرة بعد وفاة تلميذ نتجية مشاجرة مع 3 من زملائه بسبب الجلوس على التختة الأولى في الفصل الدراسي.

وقام الاربع طلاب بالتعدي على طالب كفر الشيخ بشكل مريع حتى فقد وعيه وسقط على الارض، وأصيب بكدمة في الرأس وضيق شديد في التنفس، وتم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى كفر الشيخ العام.

وعلى الفور تلقى اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، من ولي أمر طالب كفر الشيخ عيد محمد حلمي شحاته صاحب الـ13 عامًا، المقيم بعزبة الصفتي التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتم تحرير محضر ضد كل من «محمد ع ع»، و«محمد ع ا»، و«كارم م ع»، يبلغون من العمر 13 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، مقيمين بعزبة الصعايدة ورقمه 3583 إداري قسم أول كفر الشيخ.

انهيار والدة الطالب: عايزة حق ابني

وفي السياق ذاته، انهارت والدة الطالب «عيد محمد حلمي شحاتة»، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان في كفر الشيخ، الذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته إثر اعتداء 3 من زملائه عليه، خلال مشاجرة للجلوس في «التختة الأولى»، في أول يوم دراسي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعايةالمركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

وظلت والدة الطالب، التي رافقته داخل الرعاية المركزة خلال الأيام الماضية، تحتضن طفلها الذي توفي بعدما أصيب بحالة إغماء داخل الفصل، وانهارت بالبكاء حتى سقطت مغشيًّا عليها من الصدمة وحالة من الذهول.

كما طالبت والدة الطالب المتوفى على يد زميله بحق ابنها، الذي راح ضحية «خناقة» على التختة الأولى، في واقعة هي الأولى من نوعها بكفر الشيخ خلال السنوات الماضية.

وشيع أهالي كفر الشيخ جمان الطفل ضحية «التختة الاولى» وسط حالة من الانهيار والبكاء.

حيث قررت النيابة العامة، في وقت سابق، حبس 3 طلاب متهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه، بأحد دور الرعاية على ذمة التحقيقات في الواقعة.