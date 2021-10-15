سوشيال ميديا الأهلي تتجاهل موسيماني خلال رحلة النيجر.. هل خطأ عفوي أم قرار من مجلس الإدارة؟ «صور»

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وصلت بعثة النادي الأهلي إلى النيجر منذ ساعة، قادمة من القاهرة، على متن طائرة خاصة، من أجل لعب مباراة الحرس الوطني، بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال الصور التي نشرها الموقع الرسمي الخاص بالنادي الأهلي، بعد وصول الفريق إلى النيجر، لم يظهر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق نهائيا، وهذا الأمر يثير الجدل خلال رحلة الفريق قبل مواجهة الحرس الوطني مساء السبت القادم.

وكانت هناك مناوشات خلال الأيام الأخيرة، بسبب تجديد تعاقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، وذلك بعد طلب المدرب زيادة الراتب الشهري، بجانب رفع قيمة الشرط الجزائي، من أجل تأمين مستقبلة مع الفريق، والحصول على مبلغ كبير حال الرحيل في أي وقت.

وقد تم شنر 21 صورة عقب وصول بعثة الأهلي إلى النيجر، ولم يظهر بيتسو موسيماني مع الفريق نهائيا، ويزيد الأمر التكهنات بسبب هذا الأمر، لأنه من الصعب أن لا يتم إلتقاط أي صورة للمدير الفني على سبيل الخطأ.

الأمر حائر الأن، ولا توجد أي أسباب واضحة، فمن الممكن أن يكون هذا الأمر بقرار من مجلس الإداراة لسوشيال ميديا الفريق والمرافقين معهم خلال الرحلة، من أجل الضغط على المدرب لتجديد تعاقدة والإنصياع لطلبات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلي النيجر لمواجهة الحرس الوطني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وصول بعثة الأهلي إلى النيجر

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.