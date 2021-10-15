أخبار مصرية

سوشيال ميديا الأهلي تتجاهل موسيماني خلال رحلة النيجر.. هل خطأ عفوي أم قرار من مجلس الإدارة؟ «صور»

0 نشر
إبراهيم خضر 0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

/656143/سوشيال-ميديا-الأهلي-تتجاهل-موسيماني-خلال-رحلة-النيجر-هل-خطأ-عفوي-أم-قرار-من-مجلس-الإدارة-صور

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى النيجر منذ ساعة، قادمة من القاهرة، على متن طائرة خاصة، من أجل لعب مباراة الحرس الوطني، بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال الصور التي نشرها الموقع الرسمي الخاص بالنادي الأهلي، بعد وصول الفريق إلى النيجر، لم يظهر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق نهائيا، وهذا الأمر يثير الجدل خلال رحلة الفريق قبل مواجهة الحرس الوطني مساء السبت القادم.

وكانت هناك مناوشات خلال الأيام الأخيرة، بسبب تجديد تعاقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، وذلك بعد طلب المدرب زيادة الراتب الشهري، بجانب رفع قيمة الشرط الجزائي، من أجل تأمين مستقبلة مع الفريق، والحصول على مبلغ كبير حال الرحيل في أي وقت.

وقد تم شنر 21 صورة عقب وصول بعثة الأهلي إلى النيجر، ولم يظهر بيتسو موسيماني مع الفريق نهائيا، ويزيد الأمر التكهنات بسبب هذا الأمر، لأنه من الصعب أن لا يتم إلتقاط أي صورة للمدير الفني على سبيل الخطأ.

الأمر حائر الأن، ولا توجد أي أسباب واضحة، فمن الممكن أن يكون هذا الأمر بقرار من مجلس الإداراة لسوشيال ميديا الفريق والمرافقين معهم خلال الرحلة، من أجل الضغط على المدرب لتجديد تعاقدة والإنصياع لطلبات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

8612f72994.jpg

 

 

e9b9453181.jpg

 

 

240ad3a561.jpg

 

 

9f4c470300.jpg

 

 

b65cd43050.jpg

 

 

c693870dc9.jpg

 

 

ee3d159ec1.jpg

 

 

22517b6ae9.jpg

 

 

50e47a7699.jpg

 

 

24e1a27e20.jpg

 

 

7f9910ab0a.jpg

 

 

4026e489a0.jpg

 

 

fcc210e078.jpg

 

 

cdbc6e565f.jpg

 

 

07633a9b04.jpg

 

 

bc1fceb496.jpg

 

 

9d91617700.jpg

 

 

1239fb9559.jpg

 

 

bb7f78c752.jpg

 

 

4d9318f70e.jpg

 

 

8d45655fd7.jpg

 

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلي النيجر لمواجهة الحرس الوطني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وصول بعثة الأهلي إلى النيجر

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوشيال ميديا الأهلي تتجاهل موسيماني خلال رحلة النيجر.. هل خطأ عفوي أم قرار من مجلس الإدارة؟ «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا