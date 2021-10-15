/656144/علموهن-أن-الستر-لا-ينقص-من-جمالهن-إطلالة-نجلاء-بدر-الفاضحة-تثير-غضب-الجمهور

أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة نجلاء بدر بمهرجان الجونة السينمائي بسبب إطلالتها الجريئة.

نجلاء بدر بإطلالة جرئية على السجادة الحمراء

أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

الجمهور يسخر من إطلالة نجلاء بدر

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فضلًا عن جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

ويطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وفي هذا الصدد، تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.