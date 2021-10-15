/656145/وزير-التعليم-للطلاب-الوجبات-المدرسية-الجديدة-هتكون-مجانية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر منشور له على صفحتة الشخصية فيس بوك:” الوجبات المدرسية الجديدة "مجانية" للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة ابنائها وكل ما يتم تداوله هو "تسريبات لمستندات ادارية داخلية" ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات اللتي [تتحملها الدولة] ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.

جدير بالذكر أن المحامي الدولي خالد أبو بكر، قد طالب بالتقصى فى واقعة وفاة طالب على يد زملائه بإحدى المدارس التعليمية.

دوت الخليج

المحامي خالد ابوبكر يطالب بإقالة وزير التعليم واستجواب رئيس الحكومة

وبصيغة شديدة اللهجة، أشار المحامي الدولي، خالد أبو بكرى، إلى واقعة وفاة طالب بالمرحلة الابتدائية على يد إحدى زملائه فى مشاجرة بينهما على أسبقية الجلوس فى إحدى الفصول التعليمية، وقال:" إذا صح هذا الخبر فلابد من استجواب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم".

خالد أبو بكر يطالب استجواب رئيس الوزراء

وقال المحامي الدولي خالد أبو بكر:" لو صح خبر وفاة طالب متأثرًا بجراحة التى أصيب بها خلال مشاجرة مع زميله، فلابد من استجواب رئيس الوزراء فورًا أمام البرلمان".

وتابع المحامي الدولي خالد أبو بكر:" أطالب أيضًا بإقالة وزير التربية والتعليم، وتحويل مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة إلى النيابة العامة فورًا".

وكان أحد الطلاب فى المرحلة الابتدائية قد لاقى مصرعة، إثر مشاجرة مع زملائه على أسبقية الحجز.

ومنذ قليل تم الإعلان عن وفاة الطالب محمد عيد حلمي شحاته، متأثرًا بجراحة التى أصيب بها خلال مشاجرة مع زميله، بسبب صراع بينهما، على أولوية الحصول على الجلوس على مقعد الصف الأمامي فى فصلهما الدراسي بمدرسة ميت علوان الزراعية، بكفر الشيخ.