«منعوه من إلقاء كلمته»..محمد رمضان محور سخرية الجمهور بحفل افتتاح مهرجان الجونة

/656162/منعوه-من-إلقاء-كلمتهمحمد-رمضان-محور-سخرية-الجمهور-بحفل-افتتاح-مهرجان-الجونة

محمد رمضان، دائما ما يتربص الجمهور لأخطائه أو أي موقف محرج يتعرض له بسبب استفزازته المستمرة لهم وجرائته الزائدة في فعل ما يريده دون النظر لثقافة وطنه مما يصفه البعض برمز العار على مصر وشعبها.

دوت الخليج يرصد سخرية الجمهور من محمد رمضان بعد مهرجان الجونة

بدأت أزمة محمد رمضان بحفل اقتتاح مهرجان الجونة أثناء تقديمه لبدء فقرته عندما طلبت المذيعة ناردين من يسرا وسميح ساويرس الصعود على المسرح لتقديم فقرة محمد رمضان، صعدوا الثنائي بالفعل لكن قالت يسرا: “مش عارفة أنا طالعة أعمل اي”، لتستغل الفرصة وتبارك لأحمد السقا على تكريمه بالمهرجان، وصححت ناردين هذا الأمر بتقديمها لفقرة محمد رمضان.

إغلاف أنوار الحفل قبل القاء محمد رمضان كلمته

لكنه تلقي القاضية الحقيقية بعد تقديمه أغنية الافتتاح، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

الجمهور يسخر من محمد رمضان

وبعدها بدقائق بدأت سخرية الجمهور من محمد رمضان إذ انتقد كثيرون الأغنية التي قدمها رمضان في الحفل معبرين عن استنكارهم الشديد من اختيار كلمات الأغنية وعلاقتها بالمهرجان، كما عبر البعض عن سوء اختيار رمضان وتجاهل مطربون كبار.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: “اتقال ليسرا وسميح سويرس أنهم هيقدموا محمد رمضان… ورفضت بذكاء لدرجه المذيعة قالت لسميح بصوت واطي بس سمعناها من المايك بتاعها "اه المفروض تقدم محمد رمضان" …. وبعد الأغنية بتاعته… قطعوا المايك عليه وقفلوا أنوار المسرح”.

وكتب آخر: “يسرا رفضت تقديم محمد رمضان في حفل الجونة وقالت أنا مش عارفة أنا طالعة تاني عشان أعمل إيه. واضطرت مقدمة الحفل لتقديمه بدلا منها. والله لو كنتم جايبينه المهرجان عشان نشوف الحركة دي يبقى فكرة عظيمة جدا”، واضاف أخر: “خلص النمرة بتاعته ولسه بيفتح بقه عشان يتكلم راحو طافيين النور عليه والناس قامت مشيت”.