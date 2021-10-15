نقل جثمان الأنبا كاراس إلى نقادة فى قنا لدفنه

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد صلى صلوات الجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه 39 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.
وسينقل الجثمان بالطائرة إلى مطار الأقصر لتحمله سيارة خاصة إلى نقادة، لتقام صلوات جنازة أخرى له فى الدير فى الثامنة ونصف من مساء اليوم، قبل دفنه، وفقًا للبيان الذى أصدرته أمس مطرانية نقادة وقوص بهذا الخصوص.
وخدم الأنبا كاراس قبل نواله درجة الأسقفية فى إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من 21 سنة وكيلًا للمطرانية.
كان الأنبا كاراس قد توفى مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع كورونا، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة 38 سنة منها ثمانى سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.
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