نقل جثمان الأنبا كاراس إلى نقادة فى قنا لدفنه

جدة - نرمين السيد - يُنقل جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، بمحافظة قنا، ليدفن بالمدفن الذى أعده لنفسه هناك، وأوصى أن يدفن فيه.





كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد صلى صلوات الجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه 39 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

وسينقل الجثمان بالطائرة إلى مطار الأقصر لتحمله سيارة خاصة إلى نقادة، لتقام صلوات جنازة أخرى له فى الدير فى الثامنة ونصف من مساء اليوم، قبل دفنه، وفقًا للبيان الذى أصدرته أمس مطرانية نقادة وقوص بهذا الخصوص.

وخدم الأنبا كاراس قبل نواله درجة الأسقفية فى إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من 21 سنة وكيلًا للمطرانية.

كان الأنبا كاراس قد توفى مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع كورونا، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة 38 سنة منها ثمانى سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.