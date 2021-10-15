تنبية مهم من الداخلية لقائدي الدراجات البخارية

أهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية الإلتزام بارتداء الخوذة، حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين. كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية .

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