لميس جابر: خطة الخداع الاستراتيجى فى حرب أكتوبر كلمة السر لتحقيق النصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت، خلال برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السادات نفذت خطة خداع استراتيجى خصوصًا فى الفترة التى سبقت الحرب، حيث اتخذوا مجموعة من الخطوات تهدف لتضليل العدو وتصور له كما لو كان أصحاب السلطة وقتها لا يفكرون بالحرب.
وأوضحت الإعلامية لميس جابر أن خطة الخداع الاستراتيجى الخاصة بحرب أكتوبر شملت الجانب الإعلامى فنجد على سبيل المثال أنه تم الإعلان عن أنه سيتم تسجيل الضباط الراغبين فى تأدية مناسك الحج 9 أكتوبر، وكذلك تنظيم دورات رياضية عسكرية مما يتنافى وفكرة الاستعداد للحرب، والإعلان عن السماح للمصريين بالسفر لتأدية الشعائر نفسها مما جعل إسرائيل تظن أن مصر لن تخوض حربا.
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