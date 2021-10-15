أسر ياسين ويسرا يترقصان على نغمات «3 دقات» بثاني أيام مهرجان الجونة..«فيديو»

/656223/أسر-ياسين-ويسرا-يترقصان-على-نغمات-3-دقات-بثاني-أيام-مهرجان-الجونةفيديو

كشفت الإعلامية بوسي شلبي وصلات رقص بين الفنان أسر ياسين والفنانة المتألقة يسرا مع مجموعة أخرى من النجوم منهم أحمد حاتم، على أنغام أغنية يسرا الشهيرة «3 دقات».

دوت الخليج يرصد رقصات يسرا وأسر ياسين على أنغام «3 دقات»

وظهرت يسرا خلال الفيديو بفستان أحمد متألق وتركت شعرها منسابا لتعكس إطلالتها المتألقة ورقصاتها المتبادل مع أسر ياسين الذي تألق بالبدلة السواداء البعيدة عن التكلف، لمحة من شباب ملكة الجمال والرقة يسرا.

نجوم الفن يتوافدون بمهرجان الجونة لحضور عرض فيلم «علي صوتك»

الجدير بالذكر، أنه بدأ نجوم الفن يتوافدون بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

أشرف زكي يتغيب عن مهرجان الجونة في يومه الثاني

وكان قد كشف الفنان تامر عبد المنعم عن موقف انساني للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد أن غادر مهرجان الجونة في يومه الثاني بعد علمه برحيل الكاتب فوزي فهمي رئيس أكادمية الفنون السابق حرصا منه على حضور الجنازة.

وأشاد تامر عبد المنعم بأشرف زكي اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أشرف زكي الرجل الذي ترك الجونة ليحضر مراسم دفن أستاذه فوزي فهمي، أشرف زكي محترم، أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية”.