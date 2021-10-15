تصنيف QS الدولى.. جامعة طنطا تتقدم للمركز التاسع محليا

وأوضح رئيس جامعة طنطا، فى بيان، اليوم الجمعة، أن الجامعة جاءت ضمن نسبة أفضل 40% من الجامعات العربية المشاركة، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات العربية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 184 جامعة بعد أن كان عددها فى العام السابق 160 جامعة فقط.
وأكد أن الجامعة حققت المركز 14 عربيًا فى معيار التعاون البحثى متقدمة خمسة مراكز عن العام السابق، كما حققت الجامعة الترتيب 25 عربيًا فى معيار الاستشهادات البحثة، وفى معايير السمعة الأكاديمية والتأثير الإلكترونى تقدمت الجامعة للترتيب 51 عربيًا.
ولفت إلى أن تصنيف QS يعد واحدًا من أهم ثلاثة تصنيفات دولية للجامعات، ويعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية والوظيفية ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب ونسبة الأبحاث المنشورة دولياً وتأثير البوابة الإلكترونية.
كانت جامعة طنطا، أدرجت العام الحالى أيضًا لأول مرة بتصنيف "QS البريطانى العالمى" الذى يضم أفضل الجامعات حول العالم، وجاءت فى المركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.
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