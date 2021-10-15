"ابن مصر" محمد هانى يحرز الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فى بطولة إفريقيا للسباحة

نجح السباح محمد هانى لاعب المنتخب الوطنى للسباحة فى إحراز الميدالية الذهبية لسباق 100 متر ظهر فى البطولة الإفريقية للعمومى رجال وسيدات والشباب تحت 18 عاما أولاد وبنات، التى تستضيفها العاصمة الغانية أكرا.
ونجح منتخب مصر للسباحة فى حصد 16 ميدالية متنوعة فى البطولة الإفريقية ، حيث حصل الأبطال على 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.
ونجح كل من مهند وجيه، فى منافسات 100 متر سباحة على الصدر، ومحمد محمدى فى منافسات 200 متر حرة، فى حصد الميدالية الفضية، وكان السباح يوسف القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر صدر، فيما نجح السباح مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر حرة، بينما حققت روان تامر لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة الميدالية الفضية فى منافسات 400 متر متنوع شابات.
وكان الاتحاد الإفريقى للسباحة أعلن تنظيم بطولة إفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 أكتوبر بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022، وكذلك بطولة العالم للسباحة شباب بمدينة كازان الروسية شهر أغسطس من العام 2022.
وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة حدد يوم 28 أكتوبر الجارى موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.
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