صور- ظل فى بطنه 6 أشهر .. أطباء بأسوان يستخرجون هاتفا محمولا من معدة مريض

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى أسوان الجامعى، فى بيان صحفى، أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية للمريض الذى يتألم بشدة عند استقباله بالمستشفى الجامعى وأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة فى البطن والأمعاء.

وأضاف، أن الأطباء قرروا فتح غرفة العمليات فوراً لإنقاذ حياة المريض، وعلى الفور أجرى طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعى، ونجحوا فى استخراج جسم غريب من معدته، وتبين أنه هاتف محمول.

وأوضح الدكتور معبد، أنها الواقعة الأولى من نوعها التى يقوم فيها مريض بمستشفى أسوان الجامعى بابتلاع هاتف محمول، لافتا إلى أن الهاتف ظل فى معدة المريض منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام، إلا أن أنقذه الأطباء ووجه شكره لفريق الجراحة الطبى وإدارة المستشفى الجامعى.