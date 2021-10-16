جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الأعاصير المتوسطية هى ظاهرة جوية "عاصفة" شبيهة بالأعاصير المدارية أو الاستوائى تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، فى بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى فى مثل هذه الحالات تعتىبر قوة الرياح ليست هى العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس فى الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.





وأفاد الخبراء أنه تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها فى منطقة حوض البحر المتوسط فى ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتى أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة "شبيهة بالاستوائية" تسببت بتشكل عين إعصارية فى وسطها، وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة. وبخصوص التوزيع الزمانى والمكانى للأعاصير المتوسطية فهى تنشط من شهر سبتمبر إلى يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث فى المنطقة الشرقية مثل ما حدث فى ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ وأدت إلى أمطار غزيرة على السواحل المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : الأعاصير المتوسطية تنشط فى البحر المتوسط حتى يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.