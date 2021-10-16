صناعة النواب تناقش الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات ومنطقة فاطيري ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية غدا بمجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية وتعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعها لمناقشـة قـرار رئـيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 326 لسـنة 2021 بشـأن الموافقـة علـى الاتفاقية بـين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومـة جمهوريـة بولنـدا بشـأن الاعفـاء المتبـادل مـن تأشييرات الـدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي. لجنة الشئون العربية كما تعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة الشئون الافريقية وتعقد لجنة الشئون الافريقية لجتماعها برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة عرض خطة وزارة البيئة في الشأن الافريقي. لجنة الدفاع والأمن القومي وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب أحمد العوضي، اجتماعها لمناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

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