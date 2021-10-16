رئيس الهيئة الهندسية: السيسى وضع منذ توليه خطة واضحة لتحقيق التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم وضع خطة واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى مصر ضمن رؤية "مصر 2030".





وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن الموارد فى الماضى لم تكن توزع على جميع مناطق الجمهورية بعدالة، ولكن رؤية مصر 2030 حققت العدالة.

وأوضح أن الرئيس السيسى أصدر عددا كبيرا من المبادرات منها "سكن لكل المصريين"، من أجل تحقيق سكن لائق لجميع المواطنين، كما تم تجهيز المنازل بالفرش.