وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن الموارد فى الماضى لم تكن توزع على جميع مناطق الجمهورية بعدالة، ولكن رؤية مصر 2030 حققت العدالة.
وأوضح أن الرئيس السيسى أصدر عددا كبيرا من المبادرات منها "سكن لكل المصريين"، من أجل تحقيق سكن لائق لجميع المواطنين، كما تم تجهيز المنازل بالفرش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الهيئة الهندسية: السيسى وضع منذ توليه خطة واضحة لتحقيق التنمية الشاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.