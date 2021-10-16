القوى العاملة: تعيين 1440 شابا بالدقهلية 

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 14 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ7 عمال مسجلين، و3943 جنيه رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
وقال أحمد القللى، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 1052 منشأة وتم القيام بـ32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 8 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 124 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ودياً، وإحالة 28 شكوى منها للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 53 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1386 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1968 عاملا على مهن مختلفة.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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