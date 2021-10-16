رئيس النواب يهنئ السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - جاء فى نص البرقية: "يطيب لى أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبى المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم -الذى بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتى هى أحسن، فكانت القيم والمبادئ التى أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هى سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء."

وتابع المستشار الدكتور حنفى جبالى: "إن السيرة العطرة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذجاً رائعاً ودرساً يقدم لنا الإنسان النموذج فى كل مراحل حياته، وترسخ فى نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التى نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبنى ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذى أرسى مبادئ التعايش السلمى بين مختلف الأديان".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته بالدعاء: "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء تحقيقاً لما حلمتم به دائماً، ويبلغ شعبها الذى أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه".

وكل عام وأنتم بخير.