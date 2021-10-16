/656278/بدء-التحضيرات-للموسم-الرابع-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك

دوت الخليج يرصد تحضيرات الموسم الرابع من نصيبي وقسمتك

وكشق عن هذا النبأ المؤلف عمرو محمود ياسين اذ كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبد العاطي (شركة آرت ميكرز) وقدمنا أولى مواسم مسلسل نصيبي وقسمتك للمرة الأولى، ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة .. ودائما كنا نتلقى آراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا”.

واختتم: “قريبا نصيبي وقسمتك ٤... و نتمنى من الله التوفيق”.

أبطال الجزء الثالث لنصيبي وقسمتك

وكان قد شارك في بطولة حكايات الجزء الثالث من العمل كلاً من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبدالعزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبدالغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

عمرو محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لوالده

من ناحية أخرى، حرص الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين على إحياء ذكرى رحيل والده الأولى، والتي حلت الخميس الماضي الموافق 14 أكتوبر، اذ أعاد نشر بوست إعلانه وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه قائلًا: "أبي الحبيب الغالي، في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك لم يكن كمثل أي عام بحياتي.. عام كامل بدون أب! لم اكن أفهم أبدا كيف يتأقلم البشر مع الحياة إذا فقدوا السند والظهر؟.

وتابع متأثرًا: "ولكن احب أن اقول لك أنك أبليت في الدنيا بلاء حسنًا يا والدي الحيبب، فإننا نكرم لخاطرك و تتفتح لنا ابواب المحبة والتقدير لأجل اسمك.. لازلنا نعيش بالسند والظهر، لازلنا نستقوى بك و يشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس و تقديرهم لك".

واختتم حديثه قائلًا: "لازلنا يا أبي الحيبب نعيش في ظلك، فلقد أبليت بلاء حسنا وتركت لنا إرثا إنسانيا رائعا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك.. اطمئن وارقد في سلام، يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. آمين".