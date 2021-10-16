/656380/صبا-مبارك-تتألق-ببدلة-كلاسيكية-زرقاء-على-ريد-كاربت-مهرجان-الجونة-صور

تألقت الفنانة الأردنية صبا مبارك، بإطلالة كلاسيكية أنيقة في ثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعاليته أول أمس الخميس.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الفنانة الأردنية صبا مبارك في ثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

صبا مبارك تخطف الأضواء بالجونة السينمائي

أطلت مبارك على السجادة الحمراء، ببدلة كلاسيكية باللون الأزرق الزهري، كشفت عن فتحة صدرها وجزء من بطنها.

واعتمدت صبا مبارك تسريحية شعر انسيابية، مع وضع مكياج أبرز جمالها.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فضلًا عن جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

ويطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.

حريق مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكان نشب حريق مساء أمس الأربعاء، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.